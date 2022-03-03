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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önkoşulsuz olarak konuşmaya hazır olduğunu ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın hedefinin Ukrayna’ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı
Adıyaman’da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ADIYAMAN 03.03.2022, 18:31
Adıyaman’da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında PKK terör örgütüne üye olduğu iddia edilen D.D. isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. D.D., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.