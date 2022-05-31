banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Burak Elmas: “Adalet istemek cesurların işidir”
Burak Elmas: “Adalet istemek cesurların işidir”
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
CHP’li belediye başkanına gözaltı
CHP’li belediye başkanına gözaltı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Terör örgütü destekçilerine operasyon

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Terörizmin Finansmanı’ soruşturması çerçevesinde Malatya’da gözaltına alınan 2 kişi Adıyaman’a getirildi.

ADIYAMAN 31.05.2022, 16:11
Terör örgütü destekçilerine operasyon

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Terörizmin Finansmanı’ soruşturması çerçevesinde Malatya’da gözaltına alınan 2 kişi Adıyaman’a getirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon yaptı. Terör örgütü PKK’ya finans sağladıkları gerekçesiyle S.G. ve H.G. Malatya’da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Malatya’dan, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu