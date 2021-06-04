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Teknede konser ve sergi düzenlendi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında teknede konser ve resim sergisi yapıldı.

ADIYAMAN 04.06.2021, 18:28
Teknede konser ve sergi düzenlendi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında teknede konser ve resim sergisi yapıldı.

Samsat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce teknede ve iskelede düzenlenen resim ve el sanatları sergisine Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, kamu kurum amirler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Samsat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Tepe, pandemi süresi içerisinde çeşitli zorluklar yaşansa da boş durmadıklarını, çeşitli alanlarda kurslar açtıklarını söyledi.

Tepe konuşmasında, "Bu yılı pandemi gölgesinde geçirdik. Pandemi süresince uzun vadeli plan yapmanın zorluğunu yaşadık. Bu süreçte kurslarımız iki defa kapandı. Şu anda mesleki ve teknik kurslarımızın sonlarına yaklaşırken yaz döneminde de çocuklarımıza gençlerimize yönelik kültür, sanat ve sportif kursları planlayarak pandemi süresince evlerine kapanan geçlerimizin gerginliklerini streslerini ve karamsarlıklarını gidermek adına onların gönüllerine dokunmaya çalışacağız" diye konuştu.

Serginin açılışını yapan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise yaptığı açıklamada pandemi ile mücadele edilirken halk eğitimlerin ve öğretmenlerin boş durmadıklarını belirterek ilgililere teşekkür etti.

Daha sonra canlı müzik eşleğinde, iskele ve teknede sergilenen eserler gezilerken, öğretmenlerden bilgiler alındı.
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