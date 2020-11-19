banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Faiz kararı sonrası dolar sert düştü
Faiz kararı sonrası dolar sert düştü
Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
AYM Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası
AYM Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası
Marmara'da fırtına uyarısı
Marmara'da fırtına uyarısı

Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN 19.11.2020, 16:03
1
Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 farklı adrese operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda N.Ö., B.S., S.T., ve R.Y., isimli 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonun düzenlendiği adreslerde çek, senet ve 2 adet ise pompalı av tüfeği ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan 4 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan N.Ö., ile S.T., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.Y., ve B.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu
banner378