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TCDD Genel Müdürü Uygun, alt geçitte inceleme yaptı

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki alt geçit çalışmasını inceledi.

ADIYAMAN 13.06.2021, 14:41
TCDD Genel Müdürü Uygun, alt geçitte inceleme yaptı

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki alt geçit çalışmasını inceledi.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş ve beraberlerindeki heyet, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine gelerek burada Kaymakam Mutlu Köksal, AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş ve ilçe protokolüyle bir araya geldi. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve beraberindeki heyet daha sonra ilçede yapımı devam eden alt geçit inşaatında ve Gölbaşı TCDD istasyonunda incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hakan Toydaş, "İlçemizde yapımı devam eden alt geçit çalışmasında emekleri olan Adıyaman Milletvekillerimiz Ahmet Aydın’a İbrahim Halil Fırat’a, Yakup Taş’a, Fatih Toprak’a, Genel Müdürümüz Ali İhsan Uygun’a ve hemşerilerimiz olan Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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