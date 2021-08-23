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Taşlar arasına gizlenmiş tabanca ele geçirildi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekipleri taşların arasına gizlenmiş tabanca buldu.

ADIYAMAN 23.08.2021, 18:09
Taşlar arasına gizlenmiş tabanca ele geçirildi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekipleri taşların arasına gizlenmiş tabanca buldu.

Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kenarında oturan bir şahısın durumundan şüphelendi. Şahsın üst kontrolüne yapan jandarma ekipleri çevrede yaptığı aramada taşlar arasına gizlenmiş 1 adet tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 75 mermi buldu.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet suçundan adli tahkikata başlanılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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