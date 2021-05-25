Tarlada çıkan yangında 15 dönüm arpa kül oldu

Adıyaman’da, 15 dönümlük tarlada çıkan yangın arpayı kül etti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kızılcapınar köyünde Zeynal Payam’a ait 15 dönümlük arpa tarlasında yangın meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangını fark eden köylüler itfaiye ekiplerine haber vererek traktörlerle yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken köylüler ise traktörlere taktıkları pulluklarla tarlayı sürüp alevlerin önüne geçmeye çalıştı. Meydana gelen yangında 15 dönümlük arpa yanarak kül oldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.