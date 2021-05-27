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Tarlada çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da, buğday ve arpa tarlalarında çıkan yangın, köylülerin müdahaleleri sonucunda söndürüldü.

ADIYAMAN 27.05.2021, 14:56
Tarlada çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da, buğday ve arpa tarlalarında çıkan yangın, köylülerin müdahaleleri sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde arpa ve buğday tarlalarında yangın meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangını fark eden köylüler, yangın yerine koşarak alevlere müdahale etti. Köylüler bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan ise traktörlerle yanan tarlanın etrafını sürerek yangını durdurmaya çalıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü.

Olayda yaklaşık 40 dönümlük alan yandı.
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