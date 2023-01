Tarım danışmanları mesleğe güvence istiyor

Adıyaman’ın Kahta Ziraat Odası’nda bir araya gelen tarım danışmanları mesleki sorunları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kurumu Derneği (TAYDAK) öncülüğünde bir araya gelen tarım danışmanları, özlük haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Son yıllarda tarım danışmanlarının azalan destekleme miktarına bağlı olarak ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten TAYDAK Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Baba, enflasyon karşısında açlıkla sınandıklarını söyledi.

Baba yaptığı açıklamada, “Bugün ülkemizde yayım faaliyetlerini yürüten, kırsal kalkınmaya hizmet eden, kırsal kesimde insan kaynağı geliştirme, üretim, pazarlama, finansa erişim gibi temel konularda her an her şartta mesai mefhumu gözetmeksizin çiftçin, üreticinin yanında olan tarım danışmanlarımız var. Ancak son yıllarda tarım danışmanları azalan destekleme miktarına bağlı olarak ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Tarım danışmanlarına ödenen destekleme miktarı, sigorta, vergi hizmet giderleri, büro kirası gibi giderleri bile karşılamaktan uzak iken bu destek ile tarım danışmanlarının geçimini de sağlaması mümkün olmamaktadır. Bu durumda birçok meslektaşımız işini bırakmak zorunda kalmıştır. Mağduriyetimizin giderilmesi ve meslektaşlarımızın tekrardan çiftçilerine hizmetlerine devam etmeleri için TAYDAK olarak yıllarca sesimizi yetkililere duyurma gayretinde olduk ama maalesef hala da bir netice alamadık.

Destek miktarının, desteklenen teknik elemanların onuruna yakışır şekilde arttırılması, güvence altına alınması ve mesleğimize saygınlık kazandırılması için yıllardır vermiş olduğumuz mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kahta Ziraat Odası önünde yapılan basın açıklamasına Türkiye Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kurumu Derneği (TAYDAK) Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Baba, TAYDAK Adıyaman İl Temsilcisi Mutlu Şahin, tarım danışmanları ve çiftçiler katıldı.