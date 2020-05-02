Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Tarım aletlerini çalan hırsızlar yakalandı

ADIYAMAN MERKEZE BAĞLI BÜYÜKKAVAKLI KÖYÜNDE TARIM ALETLERİNİ ÇALAN ŞAHISLAR JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.

Tarım aletlerini çalan hırsızlar yakalandı

ADIYAMAN MERKEZE BAĞLI BÜYÜKKAVAKLI KÖYÜNDE TARIM ALETLERİNİ ÇALAN ŞAHISLAR JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:35
6 Okunma
Tarım aletlerini çalan hırsızlar yakalandı

Adıyaman merkeze bağlı Büyükkavaklı köyünde tarım aletlerini çalan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Büyükkavaklı köyünde ikamet eden T.T. isimli şahsın tel çitle çevrili bahçe kapısı kırılarak bahçede bulunan tarım aleti çalındı. Hırsızlık olayı jandarma ekiplerine bildirildi. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan araştırma ve istihbari çalışmalar neticesinde tarım aletlerini A.A., G.Ö. ve H.Ö. isimli şahısların çaldığı ve Kahta ilçesinde I.A. isimli şahsa sattıkları tespit edildi.

Yapılan operasyonda A.A., G.Ö. ve H.Ö. isimli şahıslar yakalanarak adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Ele geçirilen tarım aletleri T.T. isimli şahsa teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karantina altına alınan mahallede ölü sayısı 2’ye yükseldi
Karantina altına alınan mahallede ölü sayısı 2’ye yükseldi
Yeni Mahallede asfalt öncesi kazı çalışması
Yeni Mahallede asfalt öncesi kazı çalışması
Adıyaman'ın Kahta ilçesi kaymakamı Doğan’dan OSB açıklaması
Adıyaman'ın Kahta ilçesi kaymakamı Doğan’dan OSB açıklaması

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim