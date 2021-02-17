Tarihi Tuz Hanı turizme kazandırılıyor

Osmanlı döneminde inşa edilerek günümüze kadar ulaşan 200 yıllık Tarihi Tuz Hanında restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

İl Özel İdaresi tarafından projelendirilerek restorasyon çalışmalarında sona gelinen Tarihi Tuz Hanı, taş mimarisi, kapıları ve tavan ve duvarlarındaki ahşap süslemeleri ile turizme kazandırılıyor.

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen ve bu sezon misafirlerini ağırlamaya hazırlanan Tarihi Tuz Hanının önümüzdeki aylarda hizmete sunulmasıyla birlikte şehir merkezinde bir cazibe merkezi oluşturulması hedefleniyor.

Vali Mahmut Çuhadar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’la birlikte tarihi Tuz Hanında incelemelerde bulundu.

Taş mimarisi, kapıları ve duvarlarındaki ahşap süsleme ile modern bir şekilde restore edilen Tarihi Tuz Hanının önümüzdeki aylarda hizmete sunularak yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayacağını söyleyen Vali Mahmut Çuhadar, “Tarihi han yapılan çalışmalarla görülmeye değer bir mekan haline geliyor. Adıyaman’ın tarihi mirasında önemli bir yer tutan Tarihi Tuz Hanının bitirilmesi ile birlikte tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaparak çeşitli uygarlıkların izlerini taşıyan kadim kent Adıyaman’da yerli ve yabancı turistlerin gezebilecekleri, konaklayabilecekleri ve alışveriş yapabilecekleri bir mekan oluşturulmuş olacak. Bu önemli eserin Adıyaman’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.