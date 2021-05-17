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Tarihi çarşı restorasyonunda 2. etaba geçildi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, tarihi çarşıda sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

ADIYAMAN 17.05.2021, 15:59
Tarihi çarşı restorasyonunda 2. etaba geçildi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, tarihi çarşıda sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman Belediyesi tarafından tarihi çarşıda devam eden restorasyon çalışmalarında ikici etaba geçildi. Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, en kısa sürede Adıyaman’a eşsiz bir eser daha kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Başkan Kılınç burada yaptığı konuşmada, “Yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi çarşıda sürdürdüğümüz restorasyon çalışmalarımızda ikinci etaba geçildi. Adıyaman Belediyesi olarak amacımız eski Adıyaman kültürünün günümüzde ve gelecekte de yaşanmasını sağlamak. Bu tür mekânların da şehrin kültürü için çok ama çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun için sadece tarihi çarşıda değil, bu çarşı içerisinde bulunan farklı meslek gruplarına ait pazarları da eskisi gibi canlandırarak şehrimize kazandırmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz bu alanı topyekûn güçlendirmek ve yenilemek” ifadelerini kullandı.
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