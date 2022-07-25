Tarihi alana gelişi güzel atılan çöpler tepkilere neden oluyor

Yılda binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Tarihi Cendere Köprüsünde ve çevresinde piknik yapan vatandaşların piknik sonrası çöplerini çöp konteynırları yerine etrafa gelişi güzel atmaları tarihi alanda kötü bir manzaraya neden oluyor. Tarihi alan ilgili kurumlara bağlı ekipler tarafından belirli aralıklarla temizlenirken bir yandan da piknikçiler tarafından kirletiliyor. Yetkililer, bu alanları kullanan vatandaşların tarihi alanı kirletmemelerini varsa çöpleri burada bulunan çöp konteynırlarına atmalarını istedi.