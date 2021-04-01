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Tank yüklü Tır üst geçit nedeniyle ilerleyemedi

Adıyaman’da tank yüklü bir Tır Adıyaman Üniversitesi üst geçidi nedeniyle ilerleyemedi.

ADIYAMAN 01.04.2021, 16:14
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Tank yüklü Tır üst geçit nedeniyle ilerleyemedi

Adıyaman’da tank yüklü bir Tır Adıyaman Üniversitesi üst geçidi nedeniyle ilerleyemedi.

Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine ilerleyen tank yüklü Tır kazası, sürücünün dikkatiyle son anda engellendi. Altınşehir alt geçidinden sonra Adıyaman Üniversitesi üst geçidine gelen Tır’ın üzerindeki tank üst geçide temas etmeden durdu.

Tır’ın üzerindeki tankın üst geçide çarpma ihtimali nedeniyle ilerleyemedi. İlerleyemeyen Tır nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Tır’ın geçemeyeceği anlaşılınca, trafik polislerinin kontrolünde Tır geri geri gelerek, Karaali Köprüsüne yönlendirildi. Tır’ın geri dönmesiyle olası bir kaza engellinmiş oldu.
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