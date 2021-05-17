Tam kapanmanın bitmesiyle şehir içi ulaşımı ücretsiz yaptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir esnaf 17 günlük tam kapanmanın sona ermesinin sevincini ilk gün şehir içi minibüsleri ücretsiz yaparak kutladı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde manav işletmecisi hem tam kapanmanın sona ermesi hem de şehir içi minibüs şoförlerine destek için, tüm minibüslerin ücretini vererek ulaşımı ücretsiz yaptı.

İşletme Sahibi Lütfü Elmalı, tam kapanmanın sone ermesinin ardından ilk iş gününde şehir içi minibüs hattı ile anlaşarak ilk iş gününde vatandaşların ücretsiz olarak seyahat etmelerini sağladı.

Firma Yetkilisi Lütfü Elmalı, "Bunu yapmamızdaki amacımız hem şehir içi minibüs hattındaki bulunan sürücülere yardımcı olmak amacıyla bir nebze de olsa katkı sağlamak için yaptık. Tam kapanmanın ortadan kaldırılmasının sevincini böyle kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehir içi minibüs hattı Başkanı Yaşar Türkoğlu ise, vermiş oldukları destekten dolayı firmaya teşekkür etti.