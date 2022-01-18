Takla atan otomobilini bırakıp kaçtı

Adıyaman’da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Sebze Hali yakınlarında henüz sürücüsü belirlenemeyen 02 AD 261 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araçtan çıkan kimliği belirsiz sürücü, kaza yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, benzin sızdıran otomobile tazyikli su sıkarak yanmasını önledi. Yapılan incelemelerin ardından takla atan araç, bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri takla atan aracını bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.