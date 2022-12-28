Takla atan otomobilden yara almadan çıktı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu yaşanılan feci kazada sürücüsü araçtan yara almadan çıktı.

Edilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Mesut Seçilmiş idaresindeki 02 AAV 761 plakalı Opel marka otomobil, Aşagiçöplü köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil şarampole çarparak durabildi. Yaşanılan feci kazayı sürücü yara almadan atlatırken otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Otomobil, yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.