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Susuz kalan köpeğin yardımına polis yetişti

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, susamış olan sokak köpeğine elleriyle su içirerek örnek bir davranışa imza attı.

ADIYAMAN 24.09.2021, 12:52
Susuz kalan köpeğin yardımına polis yetişti

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, susamış olan sokak köpeğine elleriyle su içirerek örnek bir davranışa imza attı.

Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı içerisinde bulunan bir çeşmenin yanında havlayan köpeğin susadığını fark eden ve devriye görevinde olan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Murat Kızılaslan, köpeğin yanına gitti. Kızılaslan musluğu açarak suyun akmasını sağladı. Köpeğin musluktan açan suyu rahatlıkla içemediğini fark eden Polis Memuru Murat Kızılaslan bu defa, sokak köpeğine avucuna doldurduğu sudan içirdi. Örnek bir davranışa imza atan Kızılaslan’ı fark eden çevredeki vatandaşlar, köpek ile Kızılaslan’ı cep telefonlarıyla görüntüledi. Suyunu içen köpek daha sonra bulunduğu yerden ayrılarak uzaklaştı.

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