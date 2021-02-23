Şüpheli şahsın üzerinden kaçak parfüm çıktı

Adıyaman’da şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 58 adet kaçak ve sahte parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında şahsın çantası içerisinde 58 adet kaçak ve sahte olabileceği düşünülen parfüm ele geçirildi. Parfümleri muhafaza altına alan polis ekipleri F.G. isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.