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Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu ele geçirildi
Adıyaman Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.
ADIYAMAN 08.11.2021, 17:20
Adıyaman Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yaptıkları denetimler sonucunda durumundan şüphelendiği B.A., T.T., ve Ş.K., isimli şahısları durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 12,8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.