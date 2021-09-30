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Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu bulundu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen 5 şahıs üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

ADIYAMAN 30.09.2021, 17:58
Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu bulundu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen 5 şahıs üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde durumundan şüphelenilen Y.K., isimli şahıs durdurularak arandı. Şahsın yapılan üst aramasında 14.90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Y.K., isimli şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yine durumundan şüphelenilen M.E., A.S., H.İ., ve A.S., isimli 4 şahıs üzerinde yapılan aramalarda ise 2 paket halinde 0.60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 4 Şahıs, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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