Şüpheli şahısların üzerinden tabanca ve uyuşturucu çıktı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde yapılan denetimler esnasından durumundan şüphelenilen 5 şahıs durdurularak arandı. Yapılan aramalarda şahısların üzerinde bir miktar uyuşturucu maddesiyle bir adet tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve silah muhafaza altına alınırken 5 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.