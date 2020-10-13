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Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DURUMUNDAN ŞÜPHELENİLEREK DURDURULAN BİR OTOMOBİLDEKİ 3 ŞAHSIN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDELERİ ELE GEÇİRİLDİ.

ADIYAMAN 13.10.2020, 14:44
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Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobildeki 3 şahsın üzerinden uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Müccadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan 44 plakalı bir otomobil arandı. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde bulunan V.G., isimli şahsın üzerinden 43 adet extacy hap, Ö.A., isimli şahsın üzerinden 30 adet extacy hap ve Y.B., isimli şahsın üzerinde ise 3,19 gram Sentetik Cannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 3 Şahıs gözaltına alınırken uyuşturucu maddelerine ise el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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