Şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından devriye görevi esnasında İ.H.Ş., S.İ., ve Ö.G., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçtan şüphelenerek aracı durdurdu. Jandarma ekiplerince araç içerisinde ve şahısların üzeri arandı. Yapılan aramalarda 32 gram metamfetamin, 37.76 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken gözaltına alınan şahıslar ise sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.