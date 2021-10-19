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Şüpheli araçtan kubar esrar maddesi ele geçirildi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçe Emniyet Amirliği tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilden kubar esrar ele geçirildi.

ADIYAMAN 19.10.2021, 16:06
Şüpheli araçtan kubar esrar maddesi ele geçirildi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçe Emniyet Amirliği tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilden kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçe Emniyet Amirliği tarafından uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Otomobilde polis ekiplerince yapılan aramalarda 140 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken olayla ilgili olarak B.D., ile B.S., isimli 2 şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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