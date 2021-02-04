Şüpheli araçtan cinsel içerikli haplar ele geçirdi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde çok sayıda cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman- Gölbaşı karayolu üzerinde C.C., isimli şahsın kullanmış olduğu araçtan şüphelenerek durdurdu. Polis ekiplerince incelenen araç içerisinden 90 adet kaçak ve halk sağlığına zararlı olduğu düşünülen cinsel içerikli hap ele geçirildi. Polis ekipleri konuyla ilgili olarak C.C., isimli şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.