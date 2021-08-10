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Şüpheli araçta tabanca ele geçirildi

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği bir araç içerisinde tabanca ele geçirildi.

ADIYAMAN 10.08.2021, 15:59
Şüpheli araçta tabanca ele geçirildi

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği bir araç içerisinde tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesi jandarma bölgesinde denetim yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri H.A., idaresindeki bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancaya el konulurken H.A., hakkında da jandarma ekiplerince işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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