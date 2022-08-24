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Sülünler doğaya bırakıldı
Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğaya sülün salımı yapıldı.
ADIYAMAN 24.08.2022, 15:06
Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğaya sülün salımı yapıldı.
Adıyaman’da, doğanın korunması amacıyla her daim çalışmalar gerçekleştiren Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Oruç, köy muhtarları ve vatandaşların da katılımıyla doğaya sülün bırakıldı. Yoğun katılımın bulunduğu sülün salma programında bin 200 adet sülün doğaya salındı.
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