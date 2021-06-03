Süleyman Kılınç, ekinleri yanan çiftçileri ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, geçtiğimiz günlerde ekinlerini yangında kaybederek mağdur olan çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde şehirlerarası otogar yakınlarında çıkan ekin yangınında olay yerine giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek tarla sahiplerine destek olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, olayın sonunda da mağdur çiftçileri yalnız bırakmadı. Mahsulleri yanan tarla sahipleri Haci Dişkaya, Ferhat Kaya, Ahmet Özilik, Hasan Dişkaya ve Cuma Kaya’yı ayrı ayrı ziyaret eden Belediye Başkanı Kılınç, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Süleyman Kılınç, “Tarla yangını sonucu emeklerinin karşılığını alamayan çiftçi kardeşlerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Hasada sayılı günler kala meydana gelen bu üzücü olay için tüm ekiplerimizi seferber etmiştik. Büyük bir maddi zarara sebep olan bu yangından yola çıkarak tüm vatandaşlarımızdan hasada hazır bölgelerde çevreye yanıcı ve yakıcı madde atılmaması uyarısında bulunmak istiyorum. Rabbim hiçbir çiftçimizin, vatandaşımızın emeğini boşa çıkarmasın. Adıyaman Belediyesi olarak biz yangında mağdur olan çiftçilerimizin yanındayız” diye konuştu.