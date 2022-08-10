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Sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

Adıyaman’da, sulama kanalına düşerek mahsur kalan inek AFAD ekiplerince kurtarıldı.

ADIYAMAN 10.08.2022, 15:47
Sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

Adıyaman’da, sulama kanalına düşerek mahsur kalan inek AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Vartana Köyünde eski sulama kanalına düşen ineği fark eden vatandaşlar durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde inek sağ salim bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi. İneğin kurtarılmasına sevinen inek sahibi, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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