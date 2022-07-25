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Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

Adıyaman’da sulama havuzuna düşen inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN 25.07.2022, 12:59 25.07.2022, 13:22
Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

Olay, merkeze bağlı Yeşiltepe (Albet) köyünde meydana geldi. Vatandaşlar sulama havuzuna ineğin düştüğü yönünde 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) yönlendirildi.

AFAD kurtarma ekipleri olay yerine giderek, sulama kanalına düşen inek halata bağlandı. Halat traktöre bağlanarak vatandaşların yadımı ile kuyudan çekildi. İnek yara almadan kuyudan çıkartıldı.

#Sulama havuzu #Adıyaman
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