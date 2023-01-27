Su kuşu sayımı yapıldı

Adıyaman’da bulunan sulak alanlarda, Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOKS) gerçekleştirildi.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Barajı başta olmak üzere çeşitli sulak alanlarda sayım yapıldı. Sulak alan ekosistemleri ve kuş popülasyonlarını izlemek amacıyla her yıl düzenli olarak yapılan sayımlarda kuş sayısının arttığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl 9 bin civarında olan sayının 14 bini geçtiği ancak, bazı türlerin sayısında iklim şartları nedeniyle azaldığı ifade ediliyor.