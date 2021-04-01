Spor kompleksinde kurs kayıtları başladı

Pandemi sürecinden dolayı uzun zamandır hizmet veremeyen Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksi, belli branşlardaki kursları için kayıtlara başladı.

Sınırlı sayıda üyenin kabul edileceği açıklanan kayıtlarla ilgili bilgi veren yetkililer, kurs seanslarında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tüm kurallara harfiyen uyulacağını vurgulandı.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde tüm kurallara uyulacağını belirten yetkililer, “Seansların erkek, kadın ve çocuklar için ayrı ayrı oluşturulacağını da sözlerine ekleyen yetkililer, fitness, yüzme ve futbol kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşları Karapınar Mahallesi Petrol Caddesinde bulunan spor kompleksine davet etti. Spor kompleksine gidemeyen vatandaşların ise 0 (416) 227 02 45 numaralı telefonu arayarak telefondan da kayıt yaptırabilecek” diye konuştu.