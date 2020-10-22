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Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara polis müdahale etti
ADIYAMAN’DA, ALIŞVERİŞ YAPTIKLARI ESNADA SOSYAL MESAFEYE UYMAYAN VATANDAŞLARA POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.
ADIYAMAN 22.10.2020, 14:15
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Adıyaman’da, alışveriş yaptıkları esnada sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara polis ekipleri müdahale etti.
Mara Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınlarında kurulan semt pazarında vatandaşların sosyal mesafeye uymayarak alışveriş yaptığı bilgisini alan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek semt pazarına gitti. Polis ekipleri burada bulunan vatandaşlara uyarılarda bulunarak vatandaşları mesafeli bir şekilde alışveriş yapmasını sağladı. Ekipler aynı zamanda pazarcı esnaflarından sosyal mesafe konusunda daha dikkatli olmalarını istedi.
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