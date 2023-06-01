Sokak ve caddelerde temizlik çalışması

Adıyaman’da, cadde ve sokaklar belediye ekiplerince temizleniyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman’da, yaraların sarılması ve vatandaşların yaşamlarını daha rahat sürdürebilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, yıkılan binalardan geriye kalan moloz yığınlarını kaldırım üzerlerinden alırken bir yandan da cadde ve sokakları suyla yıkıyor. Belediye ekipleri, çalışmalara aralıksız bir şekilde devam edeceklerini belirtti.