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Sokak köpekleri 20 tavuğu parçaladı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 20 tavuk telef oldu.

ADIYAMAN 20.11.2020, 09:41
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Sokak köpekleri 20 tavuğu parçaladı
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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 20 tavuk telef oldu.

Sincik ilçesi Karaman Mahallesinde Aziz Engin’e ait kümese giren sokak köpekleri burada bulunan 20 tavuğu telef etti. Tavukları sokak köpekleri tarafından talep edilen Aziz Engin, "Başıboş köpeklerin elinde kalmışız, daha önce de 35 tavuğumuzu telef etmişlerdi. Bu akşam tavukların bağrışması ve köpek sesi ile dışarı çıktığımızda kümesin kapısının açık olduğunu, içindeki 20 tavuğun tamamın olmadığını gördük. Etrafa baktığımızda parçalanmış tavuk ve tüyleri gördük. Başıboş sokak köpekleri için bir çözüm bulmasını bekliyoruz" diye konuştu.
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