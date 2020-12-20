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Sokağa çıkma kısıtlamaları gerçekleştirildi
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin değişik noktalarında uygulamalar yapıldı.
ADIYAMAN 20.12.2020, 15:56
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin değişik noktalarında uygulamalar yapıldı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatli sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Kentin giriş ve çıkışlarında araçlar üzerinde uygulama yapan polis ekipleri kent merkezinde de uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.Polis ekipleri durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarına dair belgeleri istedi.
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