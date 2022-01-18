Soğukta kalan yavru köpekler barınağa götürüldü

Adıyaman Ali Dağı Mesire alanında-3 derece soğukta kalan yavru köpekler jandarma ekiplerince alınarak barınağa teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ali Dağı Mesire alanında devriye görevi yaptıkları esnada 6 yavru köpekle karşılaştı. Hava sıcaklığının -3 dereceye düşmesi sonucu aç, halsiz ve üşüyen yavru köpekler jandarma ekiplerince tek tek alınarak ekip aracına bindirildi. Araca alınan yavru köpekler daha sonra Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yavru köpeklerin daha sonra hayvan barınağına alınacağı belirtildi.