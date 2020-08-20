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Siteler mahallesinde kaldırım çalışması
ADIYAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN SİTELER MAHALLESİNDE KALDIRIM DÜZENLEME VE DÖŞEME ÇALIŞMASI YAPILDI.
ADIYAMAN 20.08.2020, 16:13
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Adıyaman Belediyesi tarafından Siteler mahallesinde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması yapıldı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Siteler Mahallesindeki çalışmaları büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.
Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.
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