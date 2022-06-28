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Site bahçesindeki yılan paniği

Adıyaman’da vatandaşlar tarafından bir site bahçesinde görülen yılan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

ADIYAMAN 28.06.2022, 14:03
Site bahçesindeki yılan paniği

Adıyaman’da vatandaşlar tarafından bir site bahçesinde görülen yılan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Adıyaman Merkez Musalla Mahallesinde bulunan TOKİ’lerin bahçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan bir yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yılan paniğinin yaşandığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı kontrollü bir şekilde yakalayarak kafese koydu. Yakalanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kent merkezine uzak bir bölgede doğaya serbest bırakıldı.

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