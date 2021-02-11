Sıratut Cami restore edilecek

Adıyaman merkez Sıratut Camii’nde restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Sıratut Mahalle Muhtarı İlhan Alan, Sıratut Camii’nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Adıyaman Merkez Cami ve Kuran Kursları Yaptırma Derneği arasındaki anlaşmazlığın sona ermesinin ardından Camide restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Sıratut Mahalle Muhtarı İlhan Alan, büyük uğraşlar sonucunda cami ile ilgili güzel gelişmeler yaşandığını dile getirerek, “Vakıf ile dernek arasındaki anlaşmazlığın sona ermesiyle, caminin batı kısmında 217 metrekare bir arsa vardı. Orayı da Valimiz ve Belediye Başkanımızın desteği ile alarak, camiye kazandırdık. 57 metrekare bir yer kaldı. Orayı da alıp komple düzel bir şekilde caminin etrafını boşaltacağız. Tuvaletleri caminin batı kısmına alacağız. Yine aynı yerde Kuran Kursu ve imam odası yapılacak. İzollu Baba Türbesi yıkılarak yeniden yapılacak. Elimizden gelen çabayı gösterdik. Caminin minaresi yıkılıp yeniden yapılacak. Cami restore olacak. Bazı değişmesi gereken yerler var. Güzel bir şekilde yapılacak. Vakıflar Bölge Müdürlüğünün hazırladığı güzel proje ile burası yeni görünümüne kavuşacak” dedi.