Sinema etkinliğinin finali Bahçelievler Mahallesinde yapıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından ’’Mahallemde akşam sineması’’ etkinliğinin finali Bahçelievler Mahallesi’nde düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi tarafından yaz ayları boyunca her hafta çeşitli mahallelerde düzenlenen ’Mahallemde akşam sineması’ etkinliği okulların açılmasıyla final yaptı. Etkinliğin son adresi Bahçelievler Mahallesi oldu. Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen, ev sahipliğini Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın yaptığı Fatih İlköğretim Okulu bahçesindeki etkinliğe, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da katılarak çocuklarla beraber, meyve suyu ve mısır cipsi eşliğinde film izledi.

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinliğe katılan 7’den 70’e tüm mahalle sakinleri, büyük bir keyif yaşadıklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.