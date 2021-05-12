Sincik’te yaylalara akın başladı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte vatandaşlar, yaylalara akın etmeye başladı.

Baharın gelişiyle beraber yaylaya çıkan yöre halkı, 5 ay boyunca yaylada kalmayı planlıyor. Sincik ilçesindeki yüksek rakımlı Teşikan Yaylasında metrelerce kar yerini yeşilliklere bıraktı. 5 ay boyunca yaylada kalmayı hedefleyen göçerler, her yıl olduğu gibi bu yılda Mayıs’ın ilk haftasından itibaren yaylaların yolunu tutmaya başladı. Göçerler, binlerce küçük ve büyükbaş hayvanları ile buz gibi havası ve suyu olan Teşikan yaylasına doğru yola çıktı.

Yaylayan çıkan vatandaşlardan Aziz Öztürk, “Yüzyıllardır bu topraklarda yaşıyoruz, yılın 5 ayı buradayız. Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz, arıcılıkla uğraşıyoruz. Bu bölgeye kadastro girdiğinde tarlalarımızı topladı ancak daha sonra ormana çevirdiler. Gördüğünüz gibi düz araziler ekilebilecek araziler. Devletimizden beklentimiz arazilerimizi 2B kapsamına alarak satın almamızı sağlamasıdır. Yollarımızın standardının yükseltilmesidir” dedi.