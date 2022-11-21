Sincik’te domuz avı yapıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde avcılar domuz avına çıktı.

Kahta Avcılar Derneği’ne üye avcılar, Sincik ilçesine bağlı Şahkulu, Pınarbaşı ve Subaşı köyü bölgesinde domuz avına çıktı. Sürek avı başlatan avcılar sayıları çok fazla olan, ekinleri ve bahçelere zarar veren domuzları avladı.

Avcılar Şahkulu ile Pınarbaşı köyleri arasındaki dere yatağındaki sazlık alana saklanan domuzlardan 7’sini avladı.

Şahkulu Köyü Muhtar Aziz Güzelaydın, domuzların köy halkının ekinlerine ciddi anlamda zarar verdiğini belirterek, bu tür avların devam etmesi gerektiğini bu konuda devletimizin avcıları teşvik etmesini istedi.