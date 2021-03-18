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Sincik’te dolu yağışı
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü.
ADIYAMAN 18.03.2021, 14:22
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü.Sincik ilçe merkezine öğle saatlerinde dolu yağışı başladı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış ile birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının düştüğü ilçede dolu yağışı sonrası bulutlu bir hava oluştu.