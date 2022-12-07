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Sincik’te çiftçilere zeytin fidanı dağıtıldı
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 4 bin 500 adet zeytin fidanı çiftçilere dağıtıldı.
ADIYAMAN 07.12.2022, 13:52 07.12.2022, 14:03
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen "Kırsal Alanlarda Üreticilerin Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde fidan dağıtımı yapıldı.
Sincik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 4 bin 500 adet zeytin fidanı çiftçilere ilçe merkezinde dağıtıldı.
Dağıtım törenine Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Özgür Akar, muhtarlar ve üreticiler katıldı.