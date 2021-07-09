Sincik’te ceviz fidanı dağıtıldı

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Sincik ilçesinde ceviz fidanı dağıtıldı.

Meyveciliği geliştirme projesi kapsamında Sincik ilçesinde 2020 sonbaharında 17 bin adet Maraş-18 çeşidi ceviz fidanı dağıtıldı. Proje kapsamında önceki gün ise 1.400 adet tozlayıcı Sütyemez-1 çeşidi fidan dağıtıldı. İlçe merkezine bağlı 38 köy muhtarlığında 1.100 çiftçi bu projeden faydalandı. Bu yıl sonbaharda 10 bin ceviz, 10 bin badem fidanı dağıtılması planlanıyor.

Yetkililer, üreticilerden yüzde 30 katkı payı alınarak yürütülen proje ile Sincik ilçesinde örnek ceviz bahçelerinin tesis edilmesi, atıl, boş, marjinal tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve bu sayede çiftçi gelirinin arttırılmasının hedeflendiği belirtildi.