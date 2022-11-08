Sincikli öğrenciler Adıyaman’da

Sincik ilçesinden Adıyaman’a gelen öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Sincik İlçesi Çamdere Köyü Ortaokul öğrencileri Okul Destek Programı ve Sosyal Uyum Programı çerçevesinde 27 erkek, 25 kız öğrenci Adıyaman kent merkezine geldi.

Görevliler ile birlikte öğrenciler Adıyaman Müzesi, Adıyaman Fen Lisesi, Sosyal Hizmet Merkezi Ek Binası ziyaret etti. Öğrencilere eğitim hayatlarında okumanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattıktan sonra kitap fuarına götürüldü.

Ardından AVM’ye giderek burada hamburger ve pamuklu şeker ikram edildi.