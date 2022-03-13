Sincik, Kahta, Gerger ve Gölbaşı ilçelerinde okullar tatil

Adıyaman’ın Sincik, Gölbaşı, Kahta ve Gerger ilçelerindeki okullar kar yağışı nedeniyle 1 günlük tatil edildi.

Birkaç gündür etkili olarak devam eden kar yağışı dolayısıyla Gerger, Sincik, Gölbaşı ve Kahta ilçesindeki bütün okullarda eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Alınan karara göre, 4 ilçedeki okullar, 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi.