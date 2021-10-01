Sincik ilçesinin eğitimi ele alındı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve beraberindeki yöneticiler Sincik ilçesine giderek, eğitim ile ilgili durumu yerinde değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, beraberinde Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, milli eğitim müdür yardımcıları ve tüm şube müdürlerinin katılımıyla oluşturulan inceleme, tespit ve denetim komisyonu eğitim öğretimle ilgili incelemelerde bulundu. İlçede görev yapan yönetici ve öğretmenlerle bilgi alışverişi yaparak ve yüz yüze eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.

Bu kapsamda Sincik İlçede çok sayıda okulu ve pansiyonu ziyaret eden komisyon üyeleri, okul / kurumun tertip ve düzeni, dersliklerin ve diğer bölümlerinin eğitim öğretime hazır olma ve uygunluk durumunu inceledi. Okullarda akademik başarıyı arttırmaya yönelik oluşturulan kurullar; okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma kültürünün oluşmasına yönelik çalışmalar; okulların kendine özgü yürüttüğü projeler ve salgın sürecinde yüz yüze eğitimde alınan tedbirlerin yerinde incelenmesi gibi konularda denetim ve incelemelerde bulunuldu.

Tüm okul ve kurum incelemelerinin sonunda Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen başkanlığında Sincik Öğretmenevinde toplanan inceleme ve tespit komisyonu, ziyaret edilen tüm okul ve kurumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Komisyon değerlendirme toplantısında konuşan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Sincik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzde sene başı denetim, inceleme ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Yüz yüze eğitimde alınan önlemler ve yol haritamız başta olmak üzere; İlçemizde devam eden ve planlanan eğitim yatırımları gibi pek çok konuyu ele aldık. İlimizde her türlü eğitim çalışmalarını daha ileriye götürmek için akademik, sportif ve sosyal yeni projeler hayata geçirmeyi planladık. Eğitim kalitesinin daha da artırılması için gerekli tedbirleri yerinde ve zamanında alarak, başarının artmasını sağlayacağız. Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerimizdeki okullara ziyaretlerimiz devam edecektir" dedi.

Müdür Hakan Gönen ve Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, temasların sonunda Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal’ı makamında ziyaret etti.